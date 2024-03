Des militants et riverains se mobilisent à travers la France contre les nuisances aériennes

Ils dénoncent "l'impact grandissant de l'aviation sur le climat" et s'alarment d'une croissance du trafic qui affecte "directement et gravement la santé des populations survolées".

Des militants écologistes et des associations de riverains sont mobilisés mercredi 13 mars dans plusieurs régions françaises contre les nuisances du trafic aérien. Ils appellent à le plafonner au moment où celui-ci est en train de dépasser ses niveaux d'avant-crise du Covid. Dénonçant "l'impact grandissant de l'aviation sur le climat, responsable de plus de 15% de l'impact climatique de la France" et s'alarmant d'une croissance du trafic qui affecte "directement et gravement la santé des populations survolées", la coalition "Rester sur terre" et l'Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) ont donné rendez-vous dans une vingtaine de lieux, notamment à proximité de plateformes aéroportuaires. Il s'agit de "montrer que la croissance du trafic aérien est insoutenable, qu'elle n'est ni bonne pour la santé, ni pour le climat".

Contre les nuisances du trafic aérien à Paris-Orly, deux associations ont par exemple organisé dans la matinée un rassemblement à Athis-Mons (Essonne) à quelques mètres de l'aéroport. "Santé, climat, plafonnons le trafic aérien", demandait sur place une banderole, visible sur une photographie où apparait une dizaine d'élus et publiée sur X par l'une des associations.