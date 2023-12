Avion immobilisé dans la Marne : l'étrange compagnie roumaine à l'origine de la liaison entre les Émirats arabes unis et le Nicaragua

Une partie des passagers indiens bloqués dans la Marne à l'aéroport de Vatry sont repartis, lundi 25 décembre, en direction de Fujairah aux Émirats arabes unis. À bord, 276 passagers sur les 303 bloqués en France.

Leur vol, initialement en provenance de Fujairah et à destination de Managua au Nicaragua, s'était arrêté pour une escale technique en France jeudi 21 décembre. La justice avait alors immobilisé l'appareil pour des soupçons d'immigration clandestine. C'est la compagnie roumaine Legend Airlines qui opérait le trajet. Une compagnie dans le viseur de la justice depuis plusieurs jours et dont on se rend compte qu'elle organise régulièrement des liaisons Émirats arabes unis / France / Nicaragua.

Au moins 8 vols en décembre

Legend Airlines a opéré au moins huit vols entre les Émirats et le Nicaragua, via la France, sur le seul mois de décembre. Les avions - deux Airbus A340-300 d'une capacité d'environ 300 passagers - décollent toujours de Fujairah, destination Managua avec escale à Vatry mais aussi parfois à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le 21 décembre d'ailleurs, selon le site Flightradar24.com, un autre vol de la compagnie était en transit à l'aéroport Charles de Gaulle dans la direction inverse : Nicaragua - Émirats arabes unis.

Si on remonte plus loin, cette même compagnie a également opéré deux vols similaires au cœur de l'été : départ des Emirats, escale à Vatry et atterrissage cette fois au Salvador, toujours en Amérique Centrale. Mais Legend Airlines n'est pas une compagnie commerciale classique, puisqu'elle loue ses services à des sociétés. Elle a été fondée en 2020 en Roumanie et est certifiée par l'autorité de l'aviation civile roumaine.

Deux actionnaires afghans

Mais depuis mars 2022, ses véritables propriétaires sont afghans. Deux hommes d'affaires liés à la principale compagnie aérienne privée d'Afghanistan, Kam Air, qui a interdiction d'opérer en Europe car elle ne répond pas aux normes de surveillance réglementaires. D'après les informations transmises par le registre roumain du commerce à Gabriel Bobon, fondateur du site internet Boardingpass.ro, Youresh Ramin est l'actionnaire majoritaire avec plus de 50% des parts. Il est citoyen néerlandais. Timor Shahab Shah, actionnaire à 45%, est citoyen turc.

C'est depuis cette reprise que la compagnie a commencé à acquérir des avions Airbus A340-300, dont certains étaient "antérieurement exploités par la compagnie Belgium Airlines", précise Gabriel Bobon. La compagnie en compte donc au moins deux dans sa flotte. Toujours d'après le fondateur du site Boardingpass.ro, "d'autres avions Airbus A340 sont en cours d'acquisition." Il précise qu'aucun de ces avions immatriculés en Roumanie ne se trouve dans le pays hors période de vols. Ils sont essentiellement stationnés en Jordanie et en Turquie.

Des vols charters et des locations ponctuelles

Le site officiel de Legend Airlines, lui, relaie étonnamment des articles de presse sceptiques à l'égard de l'activité de l'entreprise. On retrouve par exemple la citation suivante, extraite d'une publication du site brésilien Aeroin en août 2022 : "La start-up reste muette sur son business plan et a seulement indiqué qu'elle envisageait d'opérer des 'vols directs longs courrier depuis la Roumanie' sans spécifier aucune destination ni si les vols seraient réguliers."

Il semblerait que ce soient essentiellement des vols charters (ponctuels) qui sont affrétés par la compagnie ainsi que des locations à d'autres compagnies. Ainsi en juin dernier, la compagnie low-cost indienne Spicejet aurait loué deux appareils pour des liaisons entre l'Inde et la Mecque pour transporter des pèlerins musulmans. Gabriel Bobon souligne, par ailleurs, que la compagnie étant privée elle n'a aucune obligation de rendre publiques ses affaires et contrats, ni de spécifier la nature des vols effectués (affaires, tourisme, fret...)

Au sujet des liaisons entre Fujairah et Managua, Gabriel Bobon précise que Legend Airlines n'est pas la seule compagnie à en effectuer. D'après lui, la compagnie aérienne allemande USC (Universal Sky Carrier) le ferait également.