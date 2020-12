Aviation : mort de Chuck Yeager, l'homme qui a franchi le mur du son

Un pionnier de l'aviation s'est éteint. Chuck Yeager, le premier pilote à avoir franchi le mur du son en 1947, est décédé lundi 7 décembre à l'âge de 97 ans. Son exploit retentissant a fait l'objet d'un film, L'Étoffe des héros (1983), et a marqué plusieurs générations de pilotes. Le 14 octobre 1947, désigné par l'armée américaine pour ses performances militaires, il monte dans un inconfortable cockpit pour s'envoler vers l'histoire.

Une pointe à 1 127 km/h

"Je dirais que près de la moitié des ingénieurs aéronautiques de l'époque, en 1947, ne nous donnaient aucune chance de franchir le mur du son. Ils disaient que le terme de mur était bien trouvé et que l'avion allait perdre son contrôle ou se désintégrer. Je ne voyais pas les choses de cette façon", a raconté, plus tard, le légendaire pilote. Ce jour-là, Chuck Yeager a foncé jusqu'à 1 127 km/h dans le ciel et s'est même offert un tonneau une fois son exploit réussi.

