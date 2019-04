Aéronautique : le plus grand avion du monde effectue son premier vol

Son allure est un peu étrange. Le Stratolaunch est l'avion le plus grand du monde. Ses mensurations sont impressionnantes : deux fuselages, six moteurs de Boeing 747. Son premier vol d'essai, au-dessus du désert californien, est une grande réussite. Le Stratolaunch fait 117 mètres d'envergure, soit presque 40 mètres de plus que l'Airbus A380. L'avion est en fait plus large qu'un terrain de football.

Un pas vers l'espace

Ce géant du ciel a été construit par la société mythique d’ingénierie aéronautique, Scaled Composites. Son rôle sera d'emporter et de larguer en altitude une petite fusée, qui allumera son moteur et se propulsera vers l'espace. Une méthode d'accès à l'espace plus souple que les décollages de fusée à la verticale. On ne sait pas encore si cette méthode sera rentable.

Le JT

Les autres sujets du JT