GRAND FORMAT. Cherche MH370 désespérément : quatre ans d'errances entre ciel et terre pour retrouver l'avion de Malaysia Airlines

Quelques années plus tôt, Jean-Paul Troadec a dirigé les recherches de l'A330 d'Air France disparu entre Rio et Paris : une mission elle aussi hors-norme et finalement couronnée de succès, deux ans plus tard. Mais en 2014, l'expert découvre en Malaisie "une très grande confusion".

Dans ces conditions, rumeurs, fausses bonnes nouvelles et démentis torturent les proches des disparus, tandis que chaque heure qui passe voit de nouveaux pays proposer leur aide. La Chine (qui compte 152 ressortissants à bord), l'Australie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Singapour et l'Indonésie – entre autres – envoient des experts. Les bateaux qui se trouvent dans la région changent de cap et font route vers les lieux supposés du crash. Des dizaines de navires et avions affrétés par les pays voisins quadrillent la zone à la recherche de restes du Boeing 777 et, à l'époque, d'éventuels survivants.

Une tâche "plus difficile qu'il n'y paraît", assure le journaliste Desmond Lim, du Singapore Times, dès le 10 mars. Embarqué avec 18 soldats à bord d'un avion C-130 de l'armée singapourienne, il décrit des militaires les yeux rivés sur l'océan "jusqu'à ce qu'ils souffrent de nausées". Dès que l'un d'entre eux pense avoir aperçu un débris, ils lancent un marqueur, une bouée, par la porte arrière de l'avion, "accrochés à des harnais (...) suspendus au bord du vide". Ces missions, qui durent chacune 10 heures, sont aussi épuisantes qu'infructueuses. Et pour cause : l'avion n'est pas tombé là où l'on le cherche depuis une semaine, annonce finalement le Premier ministre malaisien, le 15 mars, une semaine après sa disparition.

Des membres de l'armée singapourienne cherchent le MH370, en mer de Chine, le 9 mars 2014. (DESMOND LIN / AFP)

Quand les radars civils ont perdu la trace du MH370, les radars militaires ont continué à le suivre pendant 45 minutes. Ces données, qui n'avaient encore jamais été révélées, déterminent une nouvelle trajectoire de l'avion, bien loin de son itinéraire prévu. Au-dessus du golfe de Thaïlande, il a fait demi-tour et traversé la Malaisie d'est en ouest, avant de longer le détroit de Malacca et de disparaître définitivement des écrans. Tous les écrans.

Le Premier ministre malaisien confirme enfin qu'un satellite de communication de la société britannique Inmarsat a toutefois reçu de faibles signaux émis par l'avion – à sept reprises – jusqu'à 8h19. Le Boeing 777 a donc volé plus de 6 heures, vraisemblablement jusqu'à épuisement de ses réserves de kérosène. Au bout de sa course, il se serait abîmé quelque part le long d'un arc savamment calculé à partir de la distance entre le satellite et l'avion au moment de l'émission de ce dernier signal : le "septième arc". Les calculs des experts d'Inmarsat révèlent deux hypothèses : soit l'avion a volé vers le nord, jusqu'aux plaines du Kazakhstan, soit il a pris la direction du sud, dans l'océan Indien.

"Quand on cherche pendant plusieurs jours avec des moyens monstrueux en mer de Chine et qu'on nous dit cinq jours plus tard qu'en fait les militaires malaisiens ont vu l'avion de l'autre côté du pays, et enfin qu'il a continué pendant des heures jusqu'au beau milieu de l'océan... Là tout de suite, on se dit que ce n'est possible", se souvient Ghyslain Wattrelos. Quand il se remémore cet épisode, le ton du Français a gardé intacts sa colère et son exaspération. Son épouse, Laurence, ainsi que deux de ses enfants, Hadrien, 17 ans, et Ambre, 14 ans, se trouvaient à bord de l'avion. Ce sont les seules victimes françaises. Expatriés à Pékin, ils revenaient de quelques jours de vacances en Malaisie, en compagnie de la petite-amie de son fils, Yan Zhao, 17 ans.

En dépit de l'abattement et de la confusion qui règnent, le père de famille se souvient d'une certaine clairvoyance : "Là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème avec cette enquête." Quelques jours plus tard, le 24 mars, il reçoit, comme toutes les familles de disparus, un texto des autorités malaisiennes : "Nous regrettons profondément de devoir supposer, au-delà de tout doute raisonnable, que le vol MH370 a disparu et qu'aucune des personnes à bord n'a survécu. Comme vous l'entendrez dans la prochaine heure du Premier ministre malaisien, nous devons maintenant accepter que tout porte à croire que l'avion s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien." Les passagers sont morts. La piste du Kazakhstan est définitivement écartée.