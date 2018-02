Disparition du vol MH370 : "La France a des informations qu'elle ne donne pas", selon un proche de victimes

Ghyslain Wattrelos, qui a perdu sa femme et ses deux enfants lors de la disparition du vol MH 370 en 2014, a décidé d'écrire à Emmanuel Macron "pour lui demander les informations que le France a obtenu durant cette enquête".

"Je suis à peu près persuadé que l'avion a été abattu", a affirmé, dimanche 25 février sur franceinfo, Ghyslain Wattrelos qui a perdu en 2014 sa femme et ses deux enfants après la disparition du vol MH 370 de la Malaysia Airlines. À ce jour, on ignore toujours ce qui est arrivé au Boeing qui avait décollé de Kuala Lumpur en Malaisie. Alors que Ghyslain Wattrelos mène une enquête parallèle à la recherche de la vérité, il a décidé d'écrire à Emmanuel Macron, car il soupçonne "la France" d'avoir "des informations qu'elle ne donne pas".

"Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire" - Retrouver l'interview de Ghyslain Wattrelos en intégralité --'-- --'--

franceinfo : Pourquoi écrivez-vous à Emmanuel Macron ?

Ghyslain Wattrelos : Pour lui demander les informations que le France a obtenu durant cette enquête. Les Australiens ont sorti une photo française, il y a quelques mois, alors que la France nous disait ne rien avoir. Il y a quatre ans, la France a envoyé pas mal de photos satellites aux enquêteurs malaisiens et australiens montrant des débris. Or, moi, quand j'ai vu le président de la République il y a quelques mois [François Hollande], il m'a toujours affirmé que la France n'avait aucune information. Il est évident que la France a des informations qu'elle ne donne pas. Il y a le Bureau d'enquête et d'analyses qui est allé faire un rapport sur place au bout d'une semaine. Nous n'avons jamais eu ce rapport. Nous n'avons jamais rien eu. Les juges français n'ont jamais rien eu de la part de la France.

Il est évident que depuis l'été dernier la France a des informations qu'elle n'a pas données aux juges qui s'en occupent, aux familles et aux enquêteursGhyslain Wattrelosà franceinfo

Vous citez aussi d'autres pays, notamment le Vietnam, la Malaisie la Thaïlande qui pourraient, selon vous, garder des informations. Pourquoi ?

L'avion est tombé là-bas. Il a donc traversé un certain nombre de couloirs aériens et un certain nombre de pays. S'il coupe ses communications, les civils ne peuvent pas voir l'avion, mais les militaires le voient. Tous les militaires de ces pays ont vu l'avion, si on croit cette version-là. Pourquoi se taisent-ils ? Je ne sais pas, mais il y a aussi d'autres pays qui ont des informations comme l'Angleterre avec la société Inmarsat, avec la société Rolls-Royce, comme les États-Unis avec la société Boeing et comme le FBI qui est allé le lendemain mener l'enquête, qui a pris le simulateur de vol du pilote et qui n'a jamais rien donné aux enquêteurs.

Pourquoi ce silence ?

Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire dans cette histoire. Je ne crois pas qu'on ne sache pas ce qui s'est passé. Je suis persuadé que des tas de gens savent ce qui s'est passé. Je ne pense pas que tous ces pays soient impliqués. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire et j'aimerais savoir quoi.

Je suis à peu près persuadé que l'avion a été abattu, maintenant on ne veut pas le direGhyslain Wattrelosà franceinfo

Les recherches ont repris. Avez-vous confiance en ceux qui les mènent ?

Je suis content que les recherches reprennent parce que cela fait un an qu'on se bat pour que les recherches reprennent. Il n'est pas possible qu'on arrête les recherches. Il y a un an, on nous a dit : "Il faut chercher plus au nord que dans la zone dans laquelle nous avons cherché." Derrière, ils ont arrêté les recherches. On est très content que les recherches reprennent, car si on ne trouve rien, cela voudra dire quelque chose et si on trouve quelque chose, ça voudra dire quelque chose. Maintenant, est-ce que j'ai confiance ? Oui et non. Je pense qu'il y a des gens sérieux qui essayent de mener une enquête mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui cachent des choses. J'attends de voir...