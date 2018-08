VIDEO. Eviter ses mails, ne pas penser qu’à la plage et au sable chaud... Cinq conseils pour un retour de vacances réussi

Il y a à peine quelques jours (quelques heures pour certains), vous étiez les pieds dans l'eau. Votre peau chauffait sous le soleil. Mais les vacances sont finies. Eh oui, il est temps de reprendre le travail. Si vous appréhendez la transition, parfois brutale, Dominique Servant vous donne quelques conseils. Ce docteur au CHU de Lille, auteur notamment de Se libérer de l'anxiété et des phobies en 100 questions (éditions Tallandier), est un spécialiste de la gestion du stress. Pour franceinfo, il donne cinq conseils pour réussir son retour.

1 Ne pas se noyer sous les tâches

A votre arrivée, vous avez souvent beaucoup de choses à rattraper. Mais "il est illusoire de vouloir tout régler dès le premier jour", explique Dominique Servant. Ne vous jetez donc pas sur vos mails, n'ouvrez pas tous les dossiers laissés en suspens. Les choses vont rentrer dans l'ordre "en plusieurs fois", après quelques jours de travail.

2 Ne pas s'apitoyer sur son sort

Oui, le retour est difficile. Oui, il fait moins beau qu'au bord de la mer. Et oui, vous devez vous réveiller aux aurores. Mais "inutile de se dire que tout va mal", alerte Dominique Servant. Il conseille de ne pas être dans une attitude négative mais plutôt d'agrémenter son quotidien de moments agréables, "comme déjeuner en terrasse si le temps le permet, aller se promener, marcher", cite-t-il.

3 Etre fatigué, c'est normal

A peine de retour de vacances et vous avez l'impression d'être plus fatigué qu'avant de partir. "C'est tout à fait normal, assure le docteur. Tout ça, c'est lié au changement de rythme", notamment au niveau du sommeil. Face à ceci, "il faut surtout éviter ces plaintes négatives, qui seraient : 'Je suis fatigué', 'Ça sert à quoi', 'La prochaine fois, il faut que je rentre plus tôt'", rapporte-t-il. Au contraire, acceptez plutôt la fatigue et dites-vous que "tout le bénéfice, à la fois physique et mental, qu'on a pu emmagasiner pendant les vacances va se ressentir sur le moyen terme".

4 Ne pas penser qu’à la plage et au sable chaud

Sans cesse se remémorer les bons moments des vacances, le cadre idyllique et les après-midi détente, ne vous aidera pas. "Il ne faut pas mettre [ces souvenirs] en opposition avec le quotidien", conseille Dominique Servant. Alors quelques fois, rappelez-vous que les vacances, c'est aussi les embouteillages, les pleurs des enfants, les plages bondées... De quoi relativiser !

5 Se relaxer comme en vacances

Et enfin pour mieux gérer le stress de la reprise, n'hésitez pas à faire des petits exercices simples. "De la respiration ventrale", propose Dominique Servant. "On peut vraiment les faire à tout moment. Ça peut être la première fois qu’on reprend le métro, dans un embouteillage, à un moment de pause, entre deux réunions...", imagine-t-il.