Vacances scolaires : "Les réservations ont explosé, finalement ces vacances ne seront peut-être pas ratées", se réjouit le site PAP.fr

"Depuis le début de ce mois-ci - avec les annonces du gouvernement de non-reconfinement - les réservations ont explosé [...] On a sérieusement rattrapé le retard [...] Finalement, ces vacances ne seront peut-être pas ratées", s'est réjouie vendredi 12 février sur franceinfo Corinne Jolly, présidente de PAP.fr. Elle réagissait à la flambée des réservations de dernière minute : la SNCF a vendu cette semaine 800 000 places de TGV, presqu'autant que sur la même période en 2019. Même tendance pour les réservations de bus. Autre point à souligner, Corinne Jolly affirme que les Français pensent déjà à l'été : "il y a un vrai optimiste" et les gens commencent à réserver.

franceinfo : Comment ça se présente pour les vacances de février ?

Corinne Jolly : On avait eu un mois de janvier plutôt raté pour les vacances de février puisqu'on a terminé janvier à 58% de baisse par rapport à l'année dernière sur les vacances de février, mais depuis le début de ce mois-ci - avec les annonces du gouvernement de non-reconfinement - les réservations ont explosé.

"Là on n'est plus qu'à moins 18% par rapport à l'année dernière donc on a sérieusement rattrapé le retard et peut-être que d'ici quelques jours on sera au même niveau que l'année dernière." Corinne Jolly, présidente de PAP.fr à franceinfo

Finalement, ces vacances ne seront peut-être pas ratées, en revanche ce qui est sûr c'est qu'elles seront différentes.

Y a-t-il des différences de réservations en fonction des zones ?

Le bilan est différent selon les destinations. Pour la montagne, ce n'est pas terrible : -18% au niveau national mais la montagne est à -34%. Les Alpes en particulier sont à -57%. Les Alpes, c'est le ski alpin et avec la fermeture des remontées mécaniques c'est plus compliqué. En revanche, les stations de moyenne altitude fonctionnent très bien : le Jura et les Vosges ont des grosses progressions avec quasiment deux fois plus de réservations que l'année dernière. Et puis, il y a des destinations de report comme le littoral - la Bretagne marche bien - ou la campagne.

Qu'est-ce qui est recherché pour ces vacances ? Des appartements ? Des maisons ?

Les maisons sont très recherchées en ce moment, comme pour l'immobilier. Là, on n'est pas du tout dans le tourisme de masse ou industriel donc les grandes résidences qu'il y avait à la montagne, ce n'est pas du tout ce qui était recherché en ce moment. Ce qui est recherché, ce sont des maisons dans lesquelles on peut rester à l'intérieur et être bien puisque tout est fermé, les restaurants notamment, donc on ne va pas vivre dehors. L'idée est donc de passer un moment en famille à l'intérieur dans des environnements plutôt calmes où on peut faire des balades.

Avez-vous de la visibilité pour Pâques notamment ?

Pour l'instant, les Français ne les anticipent pas trop. En tout cas, ils les anticipent beaucoup moins que les vacances d'été pour lesquelles les réservations ont sérieusement commencé. Il y a donc un vrai optimiste pour l'été avec le réchauffement des températures et le vaccin, tout le monde pense que l'été sera comme l'année dernière, c'est-à-dire une parenthèse dans la crise sanitaire. Là encore, je pense que ça va ressembler à ce qu'on a eu l'année dernière : des maisons. L'arrière-pays avait très bien marché : le Vaucluse, les Landes... Des coins tranquilles avec éventuellement des grandes maisons où on peut aller à deux familles, ce qui permet de retrouver ses proches qu'on a tendance à moins voir en ce moment.