Vacances de Noël : "Les réservations sont excellentes", se réjouit le président de l'Observatoire des stations de montagne

Samedi 23 décembre, premier jour des vacances de Noël, le président de l’Observatoire des stations de montagne a de quoi se réjouir. "Actuellement, les réservations sont excellentes, surtout pour cette période de Noël et du jour de l'an", explique sur franceinfo Patrick Provost. "Ca se présente sous les meilleurs auspices", insiste-t-il.

Dans le détail, "sur la semaine de Noël, mais également la semaine du jour de l'an, on est en moyenne à 75 % de réservations, avec une hausse de deux points sur la semaine de Noël". C'est encore mieux la semaine qui suit. En effet, celui qui est aussi maire de Saint-François-Longchamp (Savoie) relève une "belle progression sur la semaine du jour de l'an, de dix points".

D'une semaine à l'autre, la clientèle n'est pas la même. Ainsi, "la première semaine des vacances de Noël est plus orientée sur les sur les familles", explique-t-il. Quant aux "étrangers", ils "viennent davantage sur la deuxième semaine, c’est-à-dire à partir du 31", mais aussi "la première semaine du mois de janvier, qui s'annonce excellente".

Un enneigement suffisant

Patrick Provost note une évolution dans les habitudes, en raison de l'inflation. "Dans les activités, il y a une gestion du budget tout au long de la semaine" et une tendance à "l'utilisation des remontées mécaniques peut-être au coup par coup, et non pas six jours sur sept comme cela se faisait auparavant".

Par ailleurs, l'enneigement "reste suffisant pour ouvrir la majorité des domaines skiables". "En termes de ski, les vacanciers vont pouvoir profiter de la montagne d'une manière tout à fait normale", même si "en moyenne altitude, il pourra y avoir des parties de domaines fermés". Quoiqu'il en soit, "on annonce une très belle météo pour l'ensemble de la semaine".