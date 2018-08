Une fête estivale pour les SDF à Paris

Chaque été, ils voient les Parisiens se mettre au vert. Mais eux restent sur le carreau, ou plutôt sur le trottoir. "C'est très dur pour la manche parce qu'il fait chaud et qu'il y a moins de Parisiens, détaille J.S, un SDF en réinsertion. Avec la chaleur, les gens croient que c'est plus facile, alors que c'est plus dur que l'hiver." Pour leur permettre de s'aérer, les associations Emmaüs Solidarité et La Cloche organisent une petite fête dans un jardin public de l'est parisien. "Le but est de recréer un lien social au sein du quartier", explique Laura Gruarin de l'association La Cloche.

Des activités diverses et variées

Pami les activités proposées, le jeu du chamboule-tout version "on dégomme les clichés", la pêche au canard version "pêche aux clichés" ou de la poterie. Magdala, une ancienne SDF fait désormais partie des jardiniers en herbe d'Emmaüs Solidarité. Elle se dit "trop fière" du travail accompli dans le square et explique que jardiner est devenu sa passion. L'après-midi est hors du temps pour ces personnes sans domicile fixe, en attendant la rentrée et son flot de Parisiens si souvent pressés.