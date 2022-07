Thalys : après les grosses perturbations de vendredi, des retards ce samedi et des rames supplémentaires entre Paris, Bruxelles et Amsterdam

Six trains Thalys ont été annulés hier au départ de Paris après la collision d'un train avec un animal en Belgique. Ce samedi matin, des perturbations persistent alors que Thalys doit renforcer son offre pour faire face au nombre important de voyageurs en ce week-end de grand départ.

Le trafic des trains Thalys est rétabli, a appris franceinfo samedi 30 juillet au matin auprès des services de communication de Thalys et de la SCNF. Toutefois, le premier train Thalys, prévu à 7h09 au départ de Paris et à destination d'Amsterdam, est finalement parti avec plus d'une heure de retard, laissant présager encore quelques perturbations en cette matinée de grand départ.

Sur le quai 9 de la Gare du Nord, bondé, où les passagers du jour attendaient le départ du train, Béatrice, qui devait partir vers 17h hier, est venue tenter sa chance. Elle confiait à franceinfo qu'aucune information n'était disponible. "Tout le monde monte et s'installe n'importe où", décrivait-elle. Le premier Thalys a fini par partir, mais le second affiche lui aussi du retard au tableau d'affichage.

Daar staan we weer, allemaal voor dag en douw opgestaan. Geen enkele informatie en de eerste trein had al vetrokken moeten zijn. #Thalys pic.twitter.com/0RvFtd783w — Max (@ramblingsofmax) July 30, 2022

La circulation des trains a été interrompue vendredi, pendant plusieurs heures, après qu'une rame ait heurté un animal en Belgique. L'incident a eu lieu à 15H55, à la hauteur de Tournai, provoquant l'annulation d'au moins 6 trains au départ de la gare du Nord et jusqu'à 6h de retard pour certains trains de la ligne qui relie Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne.

"Renforcer ses plans de transport"

Thalys a proposé le remboursement d'une chambre d'hôtel aux voyageurs qui n'ont pas pu arriver à leur destination. Sur Twitter, vendredi soir, Thalys invitait les voyageurs concernés à se "tourner vers un autre moyen de transport" et à "demander le remboursement de [leur] billet", indiquant que tous les trains de ce samedi étaient complets. Joint par téléphone, la SCNF assure que le Thalys "va renforcer ses plans de transport" en ajoutant des rames aux trains prévus ce samedi.