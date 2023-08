Retours de vacances : la journée de samedi classée rouge par Bison Futé

La circulation sera difficile sur tout le territoire dans le sens des retours, et en particulier sur les autoroutes A7, A9 et A10.

Ambiance pare-choc contre pare-choc sur les routes de France. Bison Futé hisse le drapeau rouge dans toute la France pour la journée du samedi 19 août. La circulation sera difficile sur tout le territoire dans le sens des retours, et en particulier sur les autoroutes A7, A9 et A10, ainsi que la nationale N165 (Quimper-Nantes).

Bison Futé conseille ainsi de rejoindre ou traverser l'Ile-de-France avant 14 heures, mais aussi d'éviter l'autoroute A7 entre Orange et Lyon de 15 heures à 20 heures, l'A9 entre Narbonne et Montpellier de 11 heures à 17 heures et entre Montpellier et Orange, de 11 heures à 18 heures, notamment. Il s'attend à un trafic très soutenu dans le tunnel du Mont Blanc vers l'Italie de 12 heures à 22 heures.

Des difficultés encore dimanche

Dimanche la circulation restera très difficile, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un trafic dense dès le début de l'après-midi en direction de l'Ile-de-France. Les autoroutes A7, A9, A10 devraient connaître des difficultés très importantes dès le début d'après-midi.

Les retours devraient se poursuivre encore lundi, ajoute Bison Futé, qui prévoit qu'il sera très difficile de circuler sur l'autoroute A10 tout au long de l'après-midi. Dans un communiqué, Vinci Autoroutes recommande "une extrême vigilance" à cause des températures annoncées, de bien vérifier l'état de son véhicule et d'emporter de l'eau en quantité suffisante.