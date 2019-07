Méditerranée : les méduses envahissent les plages

Le drapeau orange est hissé sur une des plages de Monaco. Les méduses ont envahi le rivage et découragent les premiers vacanciers. Pour tenter d'endiguer le problème, des Jet-Ski équipés de filets ont été mobilisés, sans grand succès apparemment. "La semaine dernière, en une journée, on a fait plus de 100 piqûres", rapporte le maître-nageur et sauveteur Pierre-Laurent Mannaioni. Au club de plongée, les enfants comptent chaque matin le nombre de méduses.

Un phénomène inquiétant

De leur côté, les scientifiques observent avec attention leur prolifération et s'en inquiètent. "Si l'homme continue à maltraiter l'océan (...), les méduses vont continuer à se développer", annonce le directeur de l'Institut océanographique de Monaco, Robert Calcagno. Elles sont désormais présentes toute l'année en Méditerranée, il va donc falloir s'y habituer.

