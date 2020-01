"Les Bronzés font du ski" : 40 ans après, Patrice Leconte et ses acteurs de retour à Val-d'Isère pour célébrer un film culte

C'est devenu un hymne pour les adeptes de sports d'hiver. Un générique entêtant, des personnages marquants et des scènes inoubliables : Les Bronzés font du ski fêtent ses 40 ans. Ils ont bronzé à Val-d'Isère (Savoie) avant de rayonner sur toute la France. Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot sont de retour, sous un soleil splendide, pour célébrer un film qui n'a pas pris une ride. "C'est rentré dans la culture populaire française, c'est très sympathique", explique Thierry Lhermitte.

Le fameux "planté de bâton"

"Les rituels sont les mêmes, les plaisanteries, les conneries sont toujours les mêmes. On tombe, on pousse, on glisse", se réjouit Marie-Anne Chazel. Fernand Bonnevie, moniteur de ski dans la vraie vie, jouait, dans le film, le cauchemar de Jean-Claude Dusse avec son fameux "planté de bâton". Son fils Serge, lui aussi moniteur, raconte que son père est vite devenu une vedette locale. "Les gens demandaient des nouvelles", raconte-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT