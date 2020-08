"Le tourisme en régions retrouve un peu de ses couleurs", selon le président du Comité Régional de Tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pallier l'absence du "grand international" en séduisant la clientèle française, c'est le pari réussi misé par la région Sud.

Sept milliards d'euros de chiffre d'affaires sont d'ores et déjà perdus pour 2020 en raison de la crise liée au coronavirus, annonce sur franceinfo dimanche 2 août François De Canson, président du Comité Régional de Tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d'Azur et maire de la Londe-les-Maures (Var). Mais il se réjouit malgré tout car, selon lui, "le tourisme en régions retrouve un peu de ses couleurs".

"Il a fallu se recentrer sur la clientèle française"

"On savait que l'été 2020 serait différent des autres, reconnaît François De Canson. Il a fallu se recentrer sur la clientèle française, donc nous avons mené une campagne de promotion très dynamique sur la clientèle française, et je crois que les résultats sont au rendez-vous. On a des résultats intéressants, notamment dans l'hôtellerie, qui était à 98% à l'arrêt. Sur le mois de juillet, on était à plus de 60% d'activité, avec des pics à 80% sur le dernier week-end. C'est assez intéressant. Sur les campings, on s'aperçoit que le locatif est aussi à plus de 70%, donc des résultats très encourageants", détaille François De Canson.

Alors qu'il y a 20% de Français supplémentaires par rapport aux autres années dans la région, il affirme que cela est dû à une "clientèle extra-régionale, essentiellement originaire de quatre régions qui viennent particulièrement chez nous : l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et les Hauts-de-France".

"Les professionnels retrouvent le sourire"

"Les professionnels retrouvent le sourire, ils avaient besoin de pouvoir retravailler, se réjouit l'élu varois.

Les résultats sont encourageants : tout le monde aurait signé pour une saison comme on la vit aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur notre territoire. François De Canson, maire de la Londe-les-Mauresà franceinfo

"On fera le bilan en fin de saison, mais aujourd'hui tout le monde est sur le pont, tout le monde fait le maximum pour satisfaire la clientèle estivale. Les Français ont choisi notre destination, c'est une destination phare de l'été. Je crois que nous passerons l'orage beaucoup mieux que prévu", assure-t-il.

"On a déjà perdu 7 milliards d'euros, c'est surtout le grand international qui fait défaut, ça représente plus d'un milliard d'euros, alors il faut conquérir cette clientèle française, lui donner envie de venir ou de revenir chez nous", conclut François De Canson, alors que le tourisme représente 13% du PIB de la région, pour un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros.