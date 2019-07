Laos : le pays mise sur un tourisme écologique et sensationnel

Au Laos, dans le parc national du Nam Kan, on entend juste le bruit d'un sifflement au milieu de la forêt et parfois un cri de joie. Ici les adultes jouent à Tarzan dans cet immense parc national du nord du Laos. Toute la journée ils se balancent d'arbre en arbre et le soir ils s'endorment accrochés sur l'un d'eux dans les cabanes les plus hautes du monde. L'objectif est de passer des vacances écolos en symbiose avec la nature. L'aventure commence toujours au camp de base. Pendant trois jours, ces touristes occidentaux vont se déplacer de cabane en cabane, en utilisant quasiment que des tyroliennes.

La plus haute tyrolienne est suspendue à 100 mètres du sol Ils ne devront jamais quitter leurs harnais de protection. Il y a déjà eu ici un accident mortel en 2017 car un câble a rompu à cause de frottements. La sécurité est donc la priorité absolue. Il faut d'abord marcher quelques minutes, s'enfoncer dans la jungle et c'est parti pour la première tyrolienne. C'est probablement le moment le plus impressionnant du voyage avec une vue imprenable. La plus haute tyrolienne est suspendue à 100 mètres du sol. En tout, 15 kilomètres de câbles ont été installés dans cette forêt. Tous les guides sont des Laotiens passionnés par la nature.

