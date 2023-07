Lancer de tongs, cracher de pépins de melon, cri du cochon... On a listé les concours et championnats les plus insolites de l'été

Cette période estivale fourmille de compétitions où le second degré est roi. De quoi vous donner des idées de destinations de vacances ou, tout simplement, d'activités à partager avec vos proches ou vos voisins.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 n'ont qu'à bien se tenir. A près d'un an du début de la compétition, les comités des fêtes de plusieurs villes et villages de France rivalisent de créativité et d'humour pour proposer aux habitants et aux touristes des épreuves qui ont peu de chances de figurer aux JO. La saison estivale est déjà bien lancée. Le Finistère a déjà accueilli le championnat du monde de lancer d'artichauts, le championnat du monde d'arrachage d'échalotes et un concours de cracher de cerises. Les habitants du Nord ont, eux, pu assister, début juillet, au championnat du monde de décorticage de crevettes grises. Le programme des réjouissances jusqu'à la rentrée est encore long, comme une invitation à offrir un peu de légèreté en ces temps parfois moroses.

Pour les spécialistes des lancers en tous genres

Direction le Sud-Ouest, le 27 juillet, pour le championnat du monde de lancer de pignes. Des "pignolots" et "pignolettes" ont rendez-vous sur une aire de pelote basque convertie en "pignodrome" à Biscarosse (Landes). Ceux qui jetteront leurs pommes de pin le plus loin remporteront les "mégapignes d'or". Le record à battre est de 47,6 mètres.

Le même jour, plus au sud, les fêtes de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) accueillent le championnat du Pays basque de lancer d'espadrilles. Depuis 2015, devant une foule de spectateurs vêtus de blanc et de rouge, les participants, par équipe de deux, doivent envoyer valser leur sandale pyrénéenne droit devant eux.

Les doigts de pied en éventail, remontons vers la Gironde et sa célèbre plage de Lacanau, théâtre de la 20e édition du championnat du monde de lancer de tongs, le 6 août. Attention, les organisateurs sont tatillons : "Les tongs doivent peser au maximum 225 grammes et être de taille 36", prévient la mairie. Et les règles sont subtiles pour les binômes en lice : "Le premier joueur lance la tong avec le pied, le second la réceptionne sans qu'elle touche le sol."

Si vous vous sentez l'âme d'irréductibles Gaulois, franceinfo vous recommande le championnat du monde de lancer de menhir, le 3 août, à Guerlesquin (Finistère). "Ici, la technique, c'est de prendre de la potion magique, mais surtout d'être bien ferme sur ses jambes", confie au Trégor un spécialiste de l'épreuve. Chacun sa catégorie, avec des pierres pesant de 10 à 25 kilos : Idéfix pour les enfants, Falbala pour les femmes, Astérix pour les hommes de moins de 20 ans et Obélix pour ceux de plus de 20 ans. Forcément, il y a du sanglier rôti au menu, et les Romains seraient même les bienvenus.

Avant que le ciel ne vous tombe sur la tête, ne manquez pas non plus le championnat du monde de boules carrées. Quelques fadas de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) vous invitent à découvrir la pétanque version cubes en bois, le tout dans les ruelles pentues du Haut-de-Cagnes. La 42e édition de l'épreuve est prévue les 19 et 20 août.

Pour ceux qui préfèrent cracher ou crier

Pensez-y si vous vous retrouvez devant un plateau de fruits de mer cet été : une carrière de champion vous tend les bras. Le 6 août, la fête du port finistérien de Sibiril sera marquée par le célèbre championnat du monde de cracher de bigorneaux, un rendez-vous qui a même sa page Wikipédia. Le record du monde est établi à 11,04 mètres, soit la distance entre un point de penalty et un but.

Même discipline, mais autre projectile : dans le Lot-et-Garonne, le petit village du Fréchou est réputé depuis quarante ans pour son championnat du monde des cracheurs de graines de melon. Le 20 août, direction le "melodrome" installé sous la halle communale pour faire planer le plus loin possible les trois pépins autorisés. Selon Sud Ouest, les 49 inscrits de l'an dernier n'ont pas réussi à égaler le record de 2019 (14,05 mètres).

Enfin, à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées), l'événement de l'été sera le championnat de France du cri du cochon, le 13 août. La halle aux porcs, qui accueillait jadis l'un des plus grands marchés porcins du pays, sert désormais d'arène à ce concours d'imitation du cri du cochon "à tous les stades de sa vie, de la naissance à l'allaitement, jusqu'à la mort de l'animal", selon les termes du speaker de l'événement. Dans son plus beau déguisement rose, le maître incontesté de l'épreuve, Noël Jamet, l'a encore emporté en 2022, devant la caméra de La Dépêche.

Pour les gloutons

Il y a ceux qui crachent des bigorneaux, et ceux qui mangent des mollusques. Direction Bouin (Vendée), pour le concours des gobeurs d'huîtres. Dans une ambiance digne d'"Intervilles", les courageux participants doivent enfiler des gants, des cuissardes, un ciré et un chapeau, puis descendre piocher des huîtres cachées dans des algues et remonter sur scène pour ouvrir la coquille et en avaler le contenu, le tout six fois de suite en un minimum de temps (et avec un verre de vin blanc pour les amateurs). Rendez-vous dimanche 6 août pour la 58e édition.

Le melon, aliment star de l'été, a droit à son concours du plus gros mangeur de melon, le 3 septembre, à Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron). En dix minutes chrono, les participants doivent dévorer le plus de chair possible, en puisant dans une cagette de melons épépinés et coupés en deux.

Pas question d'engloutir quoi que ce soit ici, mais d'éplucher. Pour prouver sa dextérité et sa rapidité, il faudra se tourner vers le Mondial des peleurs d'ail, le 23 juillet, pendant la Fête de l'ail blanc de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne). Record à battre : 31,25 kilos d'ail pelé en 30 minutes, rapporte La Dépêche.

Pour ceux qui veulent en baver

Vous êtes du genre à ponctuer vos cartes postales de "gros bisous baveux" ? Faites donc un détour par Lagardère (Gers), où vous attend la "mondialement" connue course de vitesse d'escargots, le dimanche 13 août à 16 heures. Les gastéropodes seront placés au milieu d'une cible disposée à l'horizontale, dont il leur faudra s'échapper le plus vite possible. En 2022, parmi une centaine de participants, c'est l'escargot du jeune Jojo, 2 ans, qui s'est imposé en finale, selon La Dépêche. La France a décidément d'incroyables talents.