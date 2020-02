"La neige est devenue l'or blanc" : face au manque de neige, les stations de basse altitude doivent s'adapter

Beaucoup de stations de ski situées à basse altitude doivent faire face à des chutes de neige de moins en moins importantes. Randonnée, parapente, luge sur rail : la station de Guzet (Ariège) a trouvé quelques alternatives.

"Avant il y avait des télésièges, de la neige... ça a bien changé !". Pour la première fois depuis quinze ans, Béatrice revient à la sation de ski de Guzet, en Ariège, et le paysage n'a plus vraiment grand-chose à voir. Selon les prévisionnistes de Météo France, le mois de février en région Occitanie pourrait être le plus chaud depuis 1990. Conséquence, les stations de moyenne montagne, situés entre 1 400 et 1 800 mètres doivent s'adapter face au manque de neige.

"Heureusement qu'il y a du soleil !"

Herbe verte, parapentes, luge sur rail : à Guzet, certains pourraient presque se croire en plein été. S'il ne fait plus assez froid pour réellement pratiquer les sports d'hiver, la station est toujours aussi sympathique pour Béatrice : "C'est familial, les gens sont agréables, tout le monde s'aide sur les pistes. Pour commencer c'est très bien. Je fais débuter mes enfants, ils sont heureux. La neige est devenue l'or blanc, donc c'est rare."

Amédine est originaire de Vendée, et elle aussi apprécie ce mélange d'activités d'été et d'hiver : "Il n'y a pas beaucoup de neige mais nous aimons marcher, nous aimons randonner et cet après-midi on va s'attaquer à la luge. On a fait un peu de ski, les enfants se régalent ! Heureusement qu'il y a du soleil !"

Trois pistes ouvertes sur quarante

Si Amédine n'a pas l'impression de s'ennuyer, c'est parce qu'Agnès Sevestre, responsable commerciale s'est décarcassée : "On a mis en place la luge sur rail pour les occuper dans la journée, ensuite on met des animations le soir pour les enfants, raconte-t-elle. L'après-midi et le soir il y a des cours de gym, de stretching pour les mamans. Parfois on va chercher de la neige à la pelle, mais c'est de la neige que l'on récupère sur nos propres pistes un peu plus haut."

A Guzet, une piste de ski est dédiée au enfants. (STEPHANE IGLESIS / RADIO FRANCE)

Au total à Guzet, seules trois pistes sont ouvertes, sur une quarantaine habituellement. C'est peu, mais Christophe, Toulousain, apprécie ces vacances un peu différentes :"On arrive quand même à skier puisqu'ils ont réussi à maintenir des pistes ouvertes. C'est suffisant pour les enfants. Sinon des promenades, de la randonnée, de la luge. C'est la première fois qu'il y a si peu de neige. Tout n'est pas perdu, on a passé de super vacances !"

30% de remplissage en moins

En revanche les commerçants font grise mine. "Pour l'instant nous sommes à 30% de remplissage en moins, raconte Christophe qui est cafetier-restaurateur. Nous sommes encore dans les clous mais il ne faudrait pas que ça aille plus bas. On attend une petite perturbation la semaine prochaine pour pouvoir ouvrir jusqu'à la fermeture de la station."

Les autres stations des Pyrénées, mieux exposées optimisent le peu de neige tombé ou fabriqué par les canons. Une chose est sûre, la douceur de cet hiver inquiète tous ceux qui vivent de la montagne.