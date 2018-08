Italie : des randonneurs tués par une crue

En Italie, des randonneurs ont été surpris lundi 20 août dans l'après-midi par le mauvais temps. Ils étaient en Calabre, au sud de l'Italie, sur les sentiers d'un parc national quand ils ont été submergés par la crue soudaine d'un torrent. 11 personnes sont mortes et 23 ont été sauvées, mais les opérations de secours sont difficiles. Elles se sont poursuivies pendant toute la nuit de lundi à mardi, à la lueur des projecteurs. Les sauveteurs seraient toujours à la recherche de cinq personnes portées disparues.

Des gorges conseillées aux seuls randonneurs expérimentés

"Les gorges du Raganello sont étroites et très élevées, jusqu'à un kilomètre de hauteur. Cette gorge peut se remplir d'eau très rapidement. Ces gens étaient catapultés comme des billes, jusqu'à trois kilomètres plus bas dans la vallée", explique Carlo Tansi, chef de la protection civile pour la Calabre. Parmi les enfants et les adultes victimes, certains ont dû être héliportés vers les hôpitaux de la région. Les gorges du Raganello sont conseillées aux seuls randonneurs expérimentés. Leur accès avait même été interdit pendant un certain temps. Il reste donc à savoir pourquoi des enfants faisaient une randonnée dans ces gorges réputées dangereuses.

Le JT

Les autres sujets du JT