Italie : huit morts dans la crue soudaine d'un torrent

Les secours n'excluent pas que le bilan puisse encore augmenter.

Au moins huit randonneurs ont été tués dans la crue soudaine du Raganello, un torrent du parc national du Pollino, situé en Calabre, dans le sud de l'Italie, a annoncé lundi 20 août la protection civile italienne. "Nous avons officiellement huit morts, mais nous n'excluons pas que ce bilan puisse encore augmenter", a déclaré son service de presse. Des sources à la présidence du gouvernement italien, citées par les médias, donnent également huit morts, mais aussi cinq blessés et onze autres personnes secourues.

"D'après nos informations, il y avait une trentaine de personnes sur place, dans le cadre de trois groupes", ajoute la protection civile. Selon les médias italiens, les huit morts faisaient partie d'un groupe d'une quinzaine de randonneurs surpris par le mauvais temps.

Les recherches toujours en cours

Les recherches se poursuivent, notamment avec l'aide d'un hélicoptère pour retrouver d'éventuels disparus, car les secouristes ignorent le nombre précis des randonneurs qui se trouvaient dans le parc au moment de la crue. De puissants projecteurs ont été acheminés sur place pour poursuivre les recherches, y compris de nuit. Après plusieurs heures de fortes pluies et de vent, les conditions météo se sont améliorées dans la soirée dans cette région de Calabre, proche de la ville de Cosenza.

Les gorges du Raganello sont un parcours conseillé aux seuls randonneurs expérimentés en raison des nombreuses difficultés et, pendant un certain temps, il a même été interdit de s'y rendre, rappelle l'agence de presse AGI. Elle ajoute que les autorités locales ont depuis strictement réglementé l'accès à cette zone et posé des plaques sur les rochers pour permettre aux secouristes d'identifier plus facilement les lieux,.