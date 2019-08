Islande : au cœur des glaciers et des volcans

Austères mais grandioses, de glace et de feu, d'eau et de cendres, les glaciers occupent 11% du territoire islandais. Ils sont uniques au monde et cohabitent avec les volcans. C'est un univers en noir et blanc, qu'il faut gravir pour mieux comprendre. Hiver comme été, mieux vaut d'ailleurs être accompagné et bien cramponné pour profiter de ce spectacle hors norme. Les cendres volcaniques du Katla ont au gré des éruptions passées recouvert la glace, elle-même creusée par la pluie. Ce qui a fini par donner naissance il y a des milliers d'années à d'immenses cratères, à l'intérieur desquels il est possible de se faufiler.

Un des volcans les plus dangereux d'Islande

Une grotte de glace naturelle, avec ses murs suintants, aux reflets bleus et noirs. Un couloir de plusieurs centaines de mètres, qui se traversent à la lueur des simples lampes frontales. Le volcan Katla, qui sommeille sous le glacier, est l'un des plus dangereux d'Islande. Il est entré en éruption à 20 reprises dans l'histoire, la dernière fois en 1918.

Le JT

Les autres sujets du JT