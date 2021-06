Découverte : près de Moscou, dans le marché hors du temps d'Izmaïlovo

Au nord-est de la capitale russe, le quartier d'Izmaïlovo est un quartier qui se démarque avec son enchevêtrement de bâtiments en pierre et en bois aux allures de forteresses russes. Tout autour, sur 16 hectares, le plus grand marché aux puces du pays. 2 000 petits exposants qui vendent de tout : chapkas, peaux d'ours, et même des objets plus inattendus encore, comme de la bile d'ours. Un bric à brac comme sorti de l'époque soviétique qui prend le plus de place.

La tradition domine

Ce marché est né à la fin de l'URSS, avec quelques peintes dissidents. "Dans la forêt, le long des allées, les peintres posaient leurs tableaux par terre contre les arbres, et les gens achetaient", explique un guide français expatrié. Le succès d'Izmaïlovo est d'avoir changé son décor de pacotille, construit il y a une vingtaine d'années. Un passage obligé où l'on peut même se marier. Pour rapporter une petite note d'authenticité, le marché compte 300 artisans, qui fabriquent notamment des matriochkas, les fameuses poupées rousses qui plaisent aux touristes.