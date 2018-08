Croatie : une touriste sauvée après 10 heures en mer

L'histoire est incroyable ! Une touriste britannique a été repêchée en mer Adriatique après avoir passé près de 10 heures dans l'eau. Petit bermuda en jean, t-shirt noir noué sur le nombril, Kay Longstaff qui arbore la tenue d'une vacancière normale n'a d'apparence rien d'une miraculée. Pourtant, à 46 ans, la Britannique a vécu une histoire peu banale.

Que s'est-il passé ?

"Je suis tombée à la renverse du pont du Norwegian Star et je suis restée dans l'eau pendant 10 heures jusqu'à ce que ces gars merveilleux me portent secours", explique la rescapée. Kay Longstaff effectuait une croisière sur le navire qui se dirigeait vers Venise (Italie). Les gars merveilleux qui l'ont sauvé, ce sont les gardes-côtes croates. Une fois prévenus, ils ont établi un périmètre de recherche et ont retrouvé la touriste qui dérivait à plus d'un kilomètre du bateau d'où elle avait chuté. Une eau à 27°C, des conditions météorologiques favorables et une bonne condition physique, voilà ce qui a également sauvé Kay Longstaff.