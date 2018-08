Croatie : une touriste britannique secourue après avoir passé dix heures dans l'eau, dans l'Adriatique

Cette femme de 46 ans effectuait une croisière à bord du "Norwegian star". Elle est tombée à l'eau peu avant minuit, samedi soir, alors que le navire effectuait le trajet entre Pula (Croatie) et Venise (Italie).

Cette excursion prolongée dans la mer Adriatique n'était pas prévue dans le tarif. Une touriste britannique, tombée d'un navire de croisière dans la nuit de samedi à dimanche, a été secourue après avoir passé dix heures dans l'eau, a annoncé, lundi 20 août, le ministère de la Défense. "J'étais à l'eau pendant dix heures et ces gars formidables m'ont sauvé", a déclaré à la télévision d'Etat la touriste, qui est en bonne santé malgré la mésaventure qu'elle a vécue.

Kay Longstaff, âgée de 46 ans, est tombée à l'eau samedi soir vers 23h45, à 95 km des côtes croates. Elle a passé la nuit dans une eau à un peu plus de 20°C, tenant le coup en chantant et en pratiquant des exercices de yoga. Un navire des garde-côtes a entamé une opération de recherche et de sauvetage dimanche au petit matin et découvert cette femme à environ 1,3 km des lieux où elle était supposée être tombée du navire de croisière Norwegian star, a précisé un porte-parole du ministère. "Sur la base des informations sur les vents et courants au moment de l'accident, les sauveteurs ont calculé le périmètre de recherche et la possible position de la personne recherchée", a indiqué le porte-parole.

"Nous avons sauvé une vie humaine"

"Vers 9h40, elle a été remarquée et secourue par des sauveteurs nageurs. Cinq minutes plus tard, elle était à bord du navire Cavtat", a ajouté le porte-parole du ministère. "Nous avons sauvé une vie humaine, c'est une sensation qui ne peut-être comparé à rien", a déclaré le capitaine du navire Lovro Oreskovic sur le site du ministère.

De son côté, la touriste, qui est hôtesse de l'air, n'a donné aucune précision sur les circonstances ayant entraîné sa chute du navire qui avait quitté le port de Pula (ouest de la Croatie) pour rejoindre Venise. Le Daily Mail (article en anglais) affirme néanmoins qu'elle avait "passé la soirée à boire", ce qui pourrait expliquer sa chute accidentelle.