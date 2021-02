Covid-19 : des vacanciers français bloqués au Costa Rica appellent à l'aide

Le voyage paradisiaque au Costa Rica tourne au vinaigre pour un groupe de retraités français. Contaminés par le coronavirus, 16 touristes sont actuellement toujours bloqués dans le pays, isolés depuis deux semaines dans un hôtel. "On est dans une chambre, j’ai l’impression d’être en garde à vue dans un pénitencier, confie l’un d’eux aux équipes de France Télévisions. On vous pose le repas, on frappe à la porte, (…) j’ai l’interdiction de sortir de la chambre et c’est le seul contact que j’ai." Sept autres Français sont hospitalisés.

20 touristes testés positifs

Le voyage des 22 touristes a débuté le 16 janvier dernier. Aucun test PCR n’est alors exigé pour entrer au Costa Rica, mais ils sont obligatoires pour rentrer en France. Les touristes se font ainsi dépister après dix jours sur place : 20 sur 22 étant positifs, la compagnie aérienne refuse de les embarquer. Pour certains, ce voyage était celui d’une vie. "On a économisé pendant un an. Pour des budgets de retraités, 6 000 euros pour un couple ce n’est pas rien, donc on n’y va, on ne va pas tout perdre", confie un voyageur. D’autres reprochent au tour-opérateur de ne pas avoir annulé le voyage, qui rétorque que "personne n’a demandé l’annulation du voyage". Aucun rapatriement n’est prévu pour le moment.

