Cadeaux de Noël : la tendance des jouets reconditionnés

Les jouets reconditionnés auront la cote cette année sous le sapin. Loin de ne concerner que les smartphones, l'idée a conquis jusque dans de nombreux magasins. Dans cette boutique, les jeux sont comme neuf, mais la différence se joue sur les prix, qui sont cassés. "Les prix sont très intéressants, on est une famille nombreuse" ; "Je trouve ça formidable que les enfants qui ne jouent plus avec leurs jeux puissent les redonner pour que cela serve à d’autres enfants", témoignent plusieurs clients en rayon. Le gain économique et écologique a conquis un bon nombre d'entre eux.

40 à 50 % de rabais

Selon la vendeuse, ce sont les livres et les jeux de société qui ont le plus de succès en cette période de fêtes de fin d’année. En coulisse, 50 tonnes de jouets arrivent chaque année dans les entrepôts de la boutique. Les jouets en bon état sont alors inspectés et recomposés au besoin. "On va regarder son prix d’origine, si on arrive à le retrouver, et on va faire entre 50 et 40% de rabais", explique Ludovic Girard, responsable production. L’association, qui emploie déjà 40 personnes, cherche à s’agrandir face au succès du reconditionné.