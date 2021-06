Apprentissage : des séjours linguistiques près de chez soi pour apprendre l'anglais

Emma et Margaux, deux jumelles de 15 ans, partagent le quotidien de deux familles anglophones tout en restant en France. Margaux habite chez Jaelle, une Américaine de Chicago qui vit à Bourgoin-Jallieu (Isère). En temps de crise sanitaire, difficile de partir à l'étranger pour un séjour linguistique, notamment aux États-Unis. Alors, les jeunes filles ont tenté l'expérience non loin de chez elles, pour améliorer coûte que coûte leur niveau d'anglais. Le séjour d'une semaine coûte entre 850 et 1 000 euros pour la famille.

En immersion totale

Emma est hébergée par une famille d'accueil anglaise en Haute-Savoie. "Parfois, il m'arrive de penser en anglais, parce qu'on est vraiment en immersion totale et je prends aussi l'habitude de parler anglais", lance l'adolescente. Victoria, son hôte, organise des activités avec sa famille et lui fait rencontrer d'autres anglophones. La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une de celles où l'on trouve le plus de ressortissants anglais sur le territoire.