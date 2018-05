Slovénie : des ours et des hommes

Avec 60% de forêts sur son territoire, la Slovénie est l'un des pays les plus verts d'Europe, et celui qui, vu de France, réussit l'impensable : faire cohabiter les ours et les hommes. Pour les voir, il faut suivre ces agents de l'office des forêts, sur la pointe des pieds. Nous prenons la direction d'un affut, un poste d'observation, où nous serons en sécurité. À 20 mètres seulement, un ours, nonchalant : il est en quête de nourriture en cette fin d'après-midi.

Vingt fois plus d'ours en liberté qu'en France

Des ours bruns en liberté totale, il y en a 750 en Slovénie, 20 fois plus qu'en France, dans un pays plus petit que la Bretagne. Voilà ce qui attire les touristes du monde entier, rassurés par une statistique : aucun homme n'a été tué par un ours en 25 ans. Dans les villages, les Slovènes ont appris à vivre avec ces ours, qui surgissent parfois dans leur jardin et sur les routes. Aleinca Kovac dirige un hôtel ou les ours pointent leur museau presque tous les mois : "Les végétaux représentent 70% de leur alimentation, la viande seulement 30%, ils ont donc assez à manger dans la foret, et quand ils viennent dans les villages, ils ne causent pas de gros dégâts, explique-t-elle. "Il peut arriver que les gens croisent une mère et ses petits, là c'est dangereux, sinon, pas de problème majeur", renchérit un client. Mais la cohabitation n'est pas toujours simple : 700 incidents sont signalés chaque année.

