Pyrénées-Atlantiques : les deux ourses slovènes ont été réintroduites dans la montagne

Les deux ourses slovènes, qui devaient être réintroduites dans les Pyrénées-Atlantiques, ont été relâchées jeudi 4 octobre dans la matinée, a appris France Bleu Béarn de source proche du dossier. Plusieurs témoins, dont le reporter de franceinfo sur place, avaient rapporté quelques heures plus tôt avoir vu deux hélicoptères passer au niveau des vallées d'Aspe et Haute-Soule, transportant chacun une caisse.

Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy avait annoncé leur réintroduction prochaine le 20 septembre lors d'un déplacement à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Face à la grogne des opposants à la réintroduction de l'ours, il avait assumé cette décision : "Je connais les difficultés, les tensions et je ne me dérobe donc pas. Le dialogue ne permet pas toujours de mettre tout le monde d'accord. Si on attend de mettre tout le monde d'accord pour décider, on ne décide jamais rien." Il avait affirmé que "la population d'ours dans les Pyrénées sera viable une fois cette réintroduction faite".

Ce projet de réintroduction de deux ourses s'inscrit dans le cadre d'un "plan ours" lancé en mai par l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Il ne reste plus que deux mâles dans ce secteur.