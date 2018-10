Ourses dans les Pyrénées : "On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre"

Jean-François Lacazette, élu FDSEA des Pyrénées-Atlantiques, estime sur franceinfo que l'ours n'a pas sa place dans les Pyrénées.

"On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre", a réagi vendredi 5 octobre sur franceinfo Jean-François Lacazette, éleveur de bovins à Arette (Pyrénées-Atlantiques) et élu FDSEA des Pyrénées-Atlantiques, après la réintroduction de deux ourses slovènes dans les Pyrénées.

"On est aussi combatifs et déterminés"

Jean-François Lacazette fait partie de ceux qui s'opposent à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. "On fera en sorte que ces bêtes sortent de ce territoire pour qu'on puisse continuer notre pratique ancestrale qui est indispensable pour l'activité économique et sociale de nos vallées et de nos villages de montagne".

L'éleveur affirme que la présence des ourses dans les Pyrénées est "impossible". Dans les années 1940 à 1960, "il y avait des ours dans les Pyrénées", rappelle Jean-François Lacazette. "Nos anciens ont tout fait pour les sortir du territoire. Il ne pouvait pas y avoir une activité pastorale avec un prédateur".

À partir du moment qu'il y a introduction d'un prédateur, nous sommes inquiets. L'intérêt pour nos bêtes, c'est qu'elles puissent aller sur tout le territoire.Jean-François Lacazetteà franceinfo

Il réfute également l'argument de la biodiversité avancé par ceux qui plaident pour la réintroduction de l'ours. "Ce n'est pas une espèce menacée. C'est une espèce opportuniste. Il n'y a aucun intérêt de maintenir cette espèce pour la biodiversité. Ce qui contribue à la biodiversité, c'est l'ensemble des pratiques d'élevage qui se font en estive, l'écobuage, la pâture, la faune et la flore".