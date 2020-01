États-Unis : des ours pour tester la résistance de matériel de camping

Au parc national de Yellowstone (États-Unis), les ours ont un métier. Ces animaux testent toutes sortes de conteneurs afin qu'ils soient homologués résistants à l'espèce. Des friandises vont être introduites dans une glacière pour éveiller l'appétit de l'animal. Si dans un délai de soixante minutes l'ours parvient à ouvrir la glacière d'au moins 70 mm, alors le matériel ne sera pas validé anti-ours. Durant le test, les visiteurs sont invités à observer les conteneurs qui n'ont pas passé l'examen.

Les ours s'approchent des maisons

À Yellowstone, 700 ours vivent en liberté. Aux États-Unis, près des villes, ils sont des milliers, car l'animal n'est pas en danger dans le pays. Régulièrement, ces animaux se servent en nourriture dans les poubelles des habitants. Près des maisons, les ours peuvent représenter une menace et être abattus. Ces tests permettent ainsi de participer à la préservation des animaux.