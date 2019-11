VIDEO. Quatre conseils pour un Noël plus écologique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Etre plus écolo à Noël, ça consiste tout simplement à décliner les actions écologiques que nous devons mettre en place tout le reste de l'année, rien de plus, rien de moins." Bénédicte Carrio, militante écologiste qui tient un blog et un compte Instagram sur la question, l'affirme : un Noël plus écolo, c'est possible sans trop d'efforts.

Première étape : végétaliser son repas. "On a tendance à penser que la viande est inévitable à Noël, alors qu'il y a plein de recettes qui peuvent être végétalisées. Par exemple, je vais proposer des ravioles de potimarron avec une crème de truffe, explique Bénédicte. L'idée, c'est d'éviter au maximum les viandes issues de l'élevage intensif, au moins, le saumon et le foie gras, qui sont des catastrophes écologiques et éthiques." En bonus : "Chercher à intégrer davantage de légumes à son dîner permet également de se renouveler."

Privilégier le "seconde main"

Pour ce qui est des cadeaux, Bénédicte Carrio appelle à "privilégier les moments à offrir, comme des places de théâtre ou de concert". Demander à ses proches ce dont ils ont besoin permet également d'éviter de surconsommer. "Et dans la mesure du possible, privilégier le fait maison et l'occasion permet de faire plaisir à moindre coup."

L'un des incontournables de Noël, le sapin, est également sujet à débat. "Le sapin en plastique est à éviter absolument car il nécessite beaucoup de pétrole et est fabriqué en Chine. Ce qu’on peut faire éventuellement, c’est fabriquer un faux sapin avec des morceaux de bois, des branchages etc.", conseille la jeune femme. Et pour ceux qui aiment se mettre sur leur 31 pour les fêtes, "là encore, privilégier le 'seconde main' et des tenues que l'on pourra reporter toute l'année" permet d'être plus écologique.