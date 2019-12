Tradition : les bonnes recettes de Noël

Quelles sont les spécialités présentes sur les tables alsaciennes durant les fêtes de fin d'année. Caroline Arnold, journaliste France Télévisions, est en direct de Strasbourg pour vous en dire plus. Dès novembre, dans beaucoup de cuisines alsaciennes, on prépare, notamment, les bredele, des petits gâteaux. Certaines recettes contiennent "de la cannelle, des épices à pain d'épices, des amandes... Chaque famille a sa recette", commente une dame. "Je fais 13 à 15 kilos de bredele par an, mais j'ai une amie qui en fait 40", chiffre un Strasbourgeois. "Quand les gens viennent, on sort l'assiette de bredele. C'est vraiment typique", poursuit une passante.

Un nougat blanc, une poularde

Dans les Bouches-du-Rhône, Robert Oubré, 70 ans, prépare le dessert de Noël avec l'aide de ses petits-enfants. Ce sera un nougat blanc. Il faut passer les amandes au four, monter les blancs en neige... La recette est ancestrale. Les recettes anciennes se retrouvent parfois à la carte de grands restaurants, comme chez George Blanc, installé à Vonnas (Ain). Cette année, il propose une poularde.

