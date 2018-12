Réveillon : Noël sur le feu

Regard attentif sur la liste de courses pour ne rien oublier. Karoline et Thomas Aparicio peaufinent les derniers achats de leur dîner de Noël, avec les coquilles Saint-Jacques pour commencer. Au programme également : foie gras, chapon, et bûche maison en dessert.

Un réveillon dans la plus pure tradition. "Chaque année, on fait un repas différent, mais on fait un grand repas de Noël", explique Karoline. Un repas de fête, l'occasion aussi de dépasser un peu le budget et de combler ses invités. "Objectivement, on ne regarde pas trop", avoue un client de ce marché couvert parisien. En moyenne, une famille de quatre personnes dépense cette année 129 euros pour son repas de Noël.

"Les gens se sont vraiment lâchés"

Une envie de se faire plaisir ressentie par ce commerçant : il l'assure, ses clients n'hésitent pas à mettre le prix. "Les gens se sont vraiment lâchés par rapport à l'année dernière", explique-t-il. Mais plus que le dîner, l'important reste ceux qui se réunissent pour le partager. Pour les retardataires, il reste encore quelques heures pour passer Noël. La plupart des commerces de bouche seront ouverts toute la journée du 24 décembre.