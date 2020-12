"Résilience" : le tissu de Noël 2020 rend hommage au glorieux passé textile de Mulhouse

Si le marché de Noël est annulé cette année (remplacé par un marché virtuel), la magie sera bien là avec la sortie du tissu de Noël. Le rendez-vous incontournable de Mulhouse. Et chaque année, une nouvelle création habille l'hôtel de ville avec un motif original. "Féerie", "Amarante" ou "Sonate de Noël" sont autant de noms d'étoffes qui constituent depuis 2000 une collection d'une vingtaine de pièces. Le tissu 2020 s'appelle "Résilience".

Elles sont une dizaine de créatrices à concevoir les dessins des étoffes comme Marie-Jo. Si la styliste puise son inspiration dans les collections de motifs de l'industrie mulhousienne, son interprétation est libre. Le nouveau motif est tenu secret pendant plusieurs mois.

Je crée le dessin directement en janvier tous les ans. Je reste en fait dans le mouv' de Noël. Marie-Jo Gebel Créatrice des tissus de Noël

Végétation luxuriante et arabesques

Cette année, l'étoffe de Noël 2020 est un hommage à la créativité artistique et à l’innovation technique des manufactures mulhousiennes de la fin du XIXe siècle. La créatrice puise son inspiration dans des étoffes, venant des archives du musée de l’Impression sur étoffes, et datant des années 1887 et 1888 qui dévoilent de gros bouquets fleuris avec de nombreux coloris. Au total, 16 couleurs différentes, dont l'or, rappellent les arts décoratifs de la fin du XIXe siècle et la mode des roseraies dans les jardins.

L'étoffe 2020 est décorée de bouquets de fleurs, d'une végétation luxuriante et de motifs d'arabesques. Elle met une fois de plus en valeur la créativité du patrimoine textile mulhousien.