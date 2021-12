Noël : ruée dans les magasins de jouets pour échanger ou réparer un cadeau

Énième crash pour l'hélicoptère miniature de Baptiste, 8 ans. Le Père Noël lui a envoyé un cadeau défectueux à Lille (Nord), mais cela l'arrange bien. Après la ruée sur les achats de Noël, défilé ininterrompu aux caisses des magasins de jouets, pour des échanges, des réparations ou des remboursements. "Je reviens car on n'a pas choisi le bon modèle de trottinette", explique une mère de famille.

Rupture de stocks

Quand les enfants sont présents, les vendeurs doivent faire preuve de tact. "Certains clients veulent à tout prix le même modèle, donc on met tout en œuvre pour obtenir le jouet", indique Jessica Lienard, responsable de magasin. Parfois, après Noël, les stocks sont au plus bas et les échanges ne sont pas toujours immédiatement possibles en magasin.