Fêtes de fin d’année : à la découverte de l'entreprise du Vaucluse leader du marché français des illuminations

La majorité de ces décorations de Noël sont fabriquées à Apte, dans le Vaucluse, par une entreprise familiale qui emploie une centaine de personnes et fournit 70 % des villes françaises. Ce sont d'ailleurs eux qui ont décoré les Champs-Élysées cette année.

C’est le roi de la Canebière. Depuis début décembre, un sapin de douze mètres de haut illumine le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) et attire tous les regards. Ses lumières plongent habitants et touristes dans l’ambiance des fêtes. Les illuminations sont fabriquées en Provence, à Apt (Vaucluse). L’entreprise familiale est devenue en 50 ans le leader français du secteur.

S’approprier les illuminations

Dans la salle d’exposition, c’est Noël toute l’année. "On a de plus en plus de décors interactifs, parce que les gens veulent s’approprier les illuminations", explique Johan Hugues, le co-directeur général de Blachere Illumination. Les décors sont entièrement conçus sur place. De la ferronnerie pour créer la structure au câblage pour fixer les lumières, une centaine de salariés s’affaire minutieusement dans les ateliers. Pour construire 60 000 pièces par an, la société utilise un matériau issu de bouteilles en plastique recyclées.