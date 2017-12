Noël : commerçants et restaurateurs font le plein de marchandises

Jean-Louis Oliveri est un homme pressé. Il est 3 heures du matin, ce marchand de fruits et légumes commence sa journée par arpenter les allées des grossistes. "Il faut se dépêcher, acheter du beau et au meilleur prix. C'est très compliqué, parce que tout le monde veut de tout, rapidement, pour arriver tôt dans les magasins, pour avoir une belle marchandise", explique-t-il. Le temps est compté, et la liste de courses du commerçant longue comme le bras.

La grande distribution délaissée pour le repas de Noël ?

Fruits exotiques ou à contre-saison, fruits secs et confiseries : à deux jours de Noël, le marché d'intérêt national de Marseille prend des airs de fourmilière géante. Ici transitent chaque jour quelque 1 000 tonnes de produits frais. Pendant la période de Noël, c'est 30% de plus tous les matins. Ce grossiste ne sait plus où donner de la tête. La raison selon lui : à Noël, les consommateurs se détourneraient un peu de la grande distribution. Conséquence pour les commerçants : des journées à rallonge et une fatigue qui se fait sentir. Un sprint final qui s'achèvera demain soir sur les tables du réveillon.

