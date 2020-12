Noël : à la découverte des maisons illuminées de Brooklyn

Dans le quartier de Brooklyn, à New York (États-Unis), un petit air de Noël plane. Les maisons brillent de mille feux. C'est une tradition depuis 1984. Mais la pandémie de coronavirus a failli remettre en cause cette tradition. "Cette année, on hésitait vraiment à installer les décorations, on en a parlé en famille, raconte Vincent Privitelli, un habitant du quartier. Et puis j'ai dit, je m'en occupe cette année. Avec la Covid et tout ça... Je le fais pour les enfants."

"Un bon moyen d'illuminer votre journée ou votre soirée"

Alors que les spectacles sont annulés et les voyages déconseillés, les visiteurs viennent chercher un peu de réconfort dans ce quartier new-yorkais. "Il y a un esprit vraiment festif, alors qu'on est dans une période incertaine et effrayante pour beaucoup de personnes. C'est vraiment un bon moyen d'illuminer votre journée ou votre soirée", raconte Eric Steiner, habitant de Manhattan, un autre quartier de la ville. Quelques maisons sont restées sobres et l'ambiance est moins internationale qu'à l'accoutumée. Mais la magie de Noël opère sur les promeneurs.