Louer son sapin à Noël pour "arrêter l'usage unique du végétal"

La location de sapin se développe depuis une dizaine d'années en France et gagne de l'ampleur. Exemple à Lyon où la Société protectrices des végétaux en propose un pot. Ces sapins seront replantés après les fêtes.

Dans le dernier carré vert au milieu d'immeubles en construction à Lyon, le créateur de la Société protectrice des végétaux (SPV), Nicolas Talliu, s'active. Ses cent sapins, produits dans la Loire ont en effet trouvé preneurs. Ce broc-planteur affiche son slogan : pour un Noël écolo et vivant, loue ton sapin ! Le concept n'est pas nouveau et gagne de l'ampleur depuis une dizaine d'années.

La Société protectrice des végétaux "a pour vocation de faire en sorte que les végétaux soient reconnus comme des êtres vivants et donc, du coup, d'offrir plusieurs usages, explique Nicolas Talliu. Je fais la même chose qu'avec n'importe quelle des autres plantes que j'ai à la SPV, c'est à dire, on ne va pas s'en servir pour un décor juste pour Noël, mais on va s'en servir pour plein de choses. Donc arrêter l'usage unique du végétal, surtout quand on parle de vivant. Ça coûte plus cher d'entretenir. Mais grâce à l'entretien, on ne va pas faire une production hyper intensive. On va faire une production qui va servir sur plusieurs années."

De 30 à 65 euros

L'idée plaît à Benoît Kieffer, livreur à vélo. Il charge les pots sur sa remorque. Poids : 300 kilos. "Notre but, c'est de remplacer des camionnettes en ville, déclare-t-il tout de go. Ce qu'on aimerait avec mon associé, c'est travailler sur des flux locaux, des choses qui sont produites à Lyon, qui sont vendues, distribuées à Lyon. Après, c'est sûr qu'on a aussi une activité de dernier kilomètre ou là, ce sont des colis qui viennent d'on ne sait pas trop d'où avec des grands donneurs d'ordre qui nous les confient pour qu'on fasse la livraison finale à Lyon. Et c'est sûr que là, on a un peu moins la visibilité sur le côté vertueux ou pas de ce qu'on livre."

Pour un sapin, les loueurs payent entre 30 et 65 €. Ils doivent l'aérer, l'arroser, l'éloigner d'un radiateur et s'il survit, ils peuvent le reprendre l'année suivante. "Ce qui nous plaît, c'est que c'est un sapin naturel puisque jusqu'à présent on avait des sapins en plastique, explique un grand-père. Maintenant, on a un petit fils. Donc c'est intéressant de reprendre un sapin naturel."

"L'idée de pouvoir retrouver son sapin chaque année nous plaît." Une cliente de la Société protectrice des végétaux à franceinfo

"Tous les ans, on prenait un sapin, généralement au supermarché, à côté de chez nous. Ce n'était pas forcément une initiative qui nous plaisait, évoque à son tour une cliente. On trouvait que ce n'était pas assez écologique". En dernière minute, il reste possible de récupérer un sapin rendu par une entreprise avant Noël. On peut aussi proposer son jardin pour un replantage après les fêtes.