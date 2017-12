"Emmenons les enfants aux tombes avec un cœur de rennes" : quand une intelligence artificielle tente de composer un chant de Noël

Une intelligence artificielle peut apprendre à conduire une voiture ou à reconnaître des visages et des objets, mais elle ne parvient pas à reproduire l'esprit de Noël. Une chercheuse américaine, qui travaille sur un algorithme permettant à une machine d'apprendre par elle-même (un "réseau neuronal"), a demandé à cette intelligence artificielle d'écrire une chanson pour les fêtes, raconte Slate.fr, samedi 23 décembre.

Pour cela, elle lui a donné accès "à une liste des 240 meilleurs chants de Noël" à étudier, explique le site. Or, le résultat est plutôt décevant : si le réseau a réussi à reprendre la structure des chansons de Noël traditionnelles, les paroles sont plutôt catastrophiques, explique la scientifique Janelle Shane sur son blog (lien en anglais).

Traduites par Slate.fr, les paroles de ce chant de Noël sont pour le moins curieuses : "L’histoire de la cheminée / Bébé Santa a porté le doux Jésus-Christ / Bébé Santa a porté le doux Jésus-Christ / Fa la la la la la, la la la la la la la la", a composé l'intelligence artificielle.

Emmenons les enfants aux tombes ! / Avec un cœur de renne / Mais plus un étranger / Bébé Santa, et le Danseur, et Curry en bas.