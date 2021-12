Courses de Noël : malgré la pandémie, une foule compacte et pas toujours masquée dans le centre de Paris

Dans les yeux, les sourires des enfants, l’émerveillement. Et chez les plus grands, le même enchantement. Dans le centre de Paris, dimanche 19 décembre, c’est l’affluence des grands jours. À midi la foule est compacte, pas toujours masquée. Avec Noël et sa magie, la pandémie semble presque oubliée. 100 000 personnes déambulent dans un grand magasin. Les allées sont noires de monde. C’est le moment pour les dernières courses, les ultimes achats, et le plus dur c’est peut-être de choisir.

Forte affluence jusqu’au réveillon

Dans les allées, les Français ont comme une envie de se lâcher, sans compter. Plus de 1 000 euros de cadeaux pour une cliente d'un grand magasin. Compliqué parfois de respecter le budget. Le panier moyen est en hausse, la direction du magasin confirme que les ventes sont aussi importantes qu’avant la pandémie. "Il y a une clientèle locale qui est très, très, très présente, chose qu’on n’avait pas il y a deux ans", indique Olivier Moulin, directeur des ventes Printemps Haussmann. Et cela devrait continuer. Ce grand magasin s’attend à une forte affluence jusqu’au réveillon.