Consommation : 1,3 milliard de piles vendues chaque année en France

Figurines, circuits automobile, peluches interactives ou voitures télécommandées, beaucoup de cadeaux reçus à Noël ne seraient rien sans elle : la pile. Elle n'est pourtant pas toujours livrée dans le paquet. Dans ce JouéClub, pour que les clients ne passent pas à côté, les piles sont mises en évidence juste derrière les caisses. "C'est 30% de nos ventes annuelles et c'est un mois où on vend beaucoup plus de piles qu'habituellement. Aujourd'hui on a 20% de nos jouets qui nécessitent des piles", explique Franck Mathais, porte-parole de JouéClub.

Seulement 45% des piles sont recyclées

Chaque année en France, 1,3 milliard de piles sont vendues dont la moitié à Noël. Mais, une fois usagées, seules 45% sont recyclées, 35% restent au fond des tiroirs et 20% finissent à la poubelle, ce qui est pourtant interdit. Une alternative à la pile jetable existe, c'est la pile rechargeable. En plus d'être moins polluante, elle permet d'économiser plusieurs dizaines d'euros par an.

Le JT

Les autres sujets du JT