Corée du Sud : un mouvement de foule meurtrier à Séoul

Dans la soirée du samedi 29 octobre, des milliers de personnes étaient réunies pour célébrer Halloween, à Séoul, en Corée du Sud. Des images montrent la foule pressée, de plus en plus compacte. Pour certains, la situation était intenable. Une bousculade meurtrière a causé la mort d'au moins 146 personnes et fait des dizaines de blessés. Pour faire face au nombre important de victimes, les secours ont installé leur poste de commandement directement dans la rue. Près de 140 ambulances ont été déployées pour transporter les blessés.



"Beaucoup de gens ont été piétinés"

Sur place, le porte-parole des pompiers de Séoul a confirmé qu'une bousculade était bien à l'origine du drame. "Le grand nombre de victimes est dû au fait que beaucoup de gens ont été piétinés lors de la fête d'Halloween", a-t-il déclaré. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a demandé aux hôpitaux de la ville de se préparer pour faire face à l'afflux des blessés.