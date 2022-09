Rentrée 2022 : les élèves ont fait leur rentrée, entre excitation et inquiétude

France 3 Régions, S. Broomberg, X. Roman, C. Verove, P.-M. De La Foata

La rentrée scolaire a eu lieu jeudi 1er septembre, pour plus de 12 millions d'élèves. Après presque deux mois de vacances, le réveil s'est révélé un peu douloureux pour certains d'entre eux.

​Douze millions d'élèves retrouvaient les classes, jeudi 1er septembre. À Gonneville-sur-Mer (Manche), dans une classe de maternelle, les enfants ont dû quitter les parents pour la première fois. Le premier jour d'école est une épreuve pour tout le monde. "Première rentrée, j'étais super cool, et c'est en arrivant là... Je vois tous les gamins pleurer", confie un père, anxieux à l'idée de laisser son enfant.

S'habituer aux nouveautés

À l'entrée d'un collège de Roubaix (Nord), les élèves de sixième découvrent eux aussi quelques nouveautés, accueillies avec plus ou moins de sérénité. "Un peu stressée et un peu timide. Vers la sixième, ça commence à être un peu dur", témoigne une jeune fille. "Je suis fier, même si j'ai perdu tous mes copains. Mais c'est pas grave, je vais m'en faire, donc je suis très content", relativise un garçon. Nouveaux professeurs, bâtiments plus grands, emplois du temps différents : il leur faudra quelques jours pour prendre leurs marques.