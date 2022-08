Rentrée 2022 : les bus scolaires doivent faire face à une pénurie de chauffeurs

L. Legendre-Trousset, C. Colnet, C. Schulbaum, A. Morel, A. Lépinay, L. de Pavant, D. Martin, B. Vioche, O. Pergament

Les enfants auront-ils un chauffeur de bus à la rentrée ? La profession ne séduit plus : des horaires fractionnés et un salaire peu attractif ont eu raison des bonnes volontés. "Quand on gagne entre 800 et 1 000 euros par mois... Il y a dix ans, ça allait bien, mais aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec", confie Raphael Grosperrin, directeur d'une entreprise de transport dans le Doubs. Dans l'agglomération nantaise, la pénurie de conducteurs s'est aggravée avec l'épidémie de Covid-19.



Certains circuits suspendus ?

"Quand on voit la contrainte horaire des gens qui travaillent sur des tranches horaires très, très grandes, ça ne correspond pas à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés", estime Gabriel Magner, délégué CFDT de la SEMITAN. Certains circuits de ramassage scolaire pourraient être suspendus, faute de personnel. "Il va peut-être falloir se lever plus tôt, pour emmener les enfants à l'école en voiture", s'inquiète un père, dans les Hauts-de-France. Le secteur mise sur les retraités ou les anciens militaires titulaires du permis B. Selon la fédération de transport, 8 000 chauffeurs manqueraient sur l'ensemble du territoire.