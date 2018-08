Fournitures : du vert dans le cartable

Pas de stress pour la rentrée : la famille Henriot a toutes ses fournitures depuis le mois de juin. Quand l'association des parents d'élèves Saint-Nolff 21 lui a proposé des fournitures écologiques, cette maman a tout de suite dit oui. Pour ces fournitures éco-labellisées, cette maman aura dépensé au total 40 € pour ses deux enfants de 8 et 10 ans. Des prix d'usine grâce à l'association, qui s'occupe de tout : dès le mois de mai, elle récupère les listes auprès des enseignants, les envoie aux parents, puis passe les commandes. Plus de 5 000 articles ont ainsi été livrés cette année, les moins nocifs possible.

Le début d'une prise de conscience en France

Des fournitures scolaires écologiques, ça fait plus de dix ans que ce fournisseur en expédie régulièrement dans des entreprises ou des écoles. Il livre par exemple un surligneur en fibres de bois et amidon de maïs, rechargeable en quelques minutes ; même la pointe est remplaçable. Des plastiques sans chlore, compostables, de la colle ou des peintures entièrement végétales, des crayons de couleur sans vernis, sans métaux lourds et utilisables jusqu'au bout... Tous ces produits labellisés viennent majoritairement de l'étranger, comme l'Allemagne, l'Autriche ou encore la Pologne. En France, de grandes marques commencent à développer des gammes plus écologiques, comme des stylos en pots de yaourt.

Le JT

Les autres sujets du JT