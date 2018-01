VIDEO. Fantôme ? Apparition céleste ? Non, c'est un spectre de Brocken filmé sur la dune du Pilat

C'est au sommet de la célèbre dune du Pilat, à l'entrée du bassin d'Arcachon (Gironde), que la nature a offert un spectacle rare à un photographe local : un spectre de Brocken. Ce phénomène optique provoque l'apparition d'une ombre considérablement agrandie entourée d'un cercle lumineux multicolore. Il a été observé et filmé par le photographe Florian Clément, dimanche 28 janvier.

Du soleil et du brouillard

Comme l'explique le Cnes, pour obtenir ce spectre, il faut disposer d'un ensoleillement sans obstacle d'un côté et d'un brouillard, ou d'un nuage de l'autre côté. En positionnant au milieu un objet, comme son corps par exemple, on obtient cette ombre entourée d'un arc-en-ciel. Mais elle n'est visible que par le sujet situé entre le soleil et le nuage.

Le spectre de Brocken est la plupart du temps observé dans les zones montagneuses. Le nom vient du point culminant de la chaîne du Harz en Allemagne, le Brocken. Ce n'est pourtant pas une première sur la dune landaise, puisqu'elle a été vue en 2016, comme l'assure Florian Clément sur son compte Facebook.