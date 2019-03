VIDEO. Hautes-Alpes : elle reçoit 1 100 lettres de relance le même jour pour un impayé de 86 euros

Dans les Hautes-Alpes, une montagne de courrier est arrivée lundi 11 mars chez une commerçante du Monêtier-les-Bains : deux caisses remplies de lettres. Elles étaient toutes adressées à la gérante d'un petit magasin de décoration. "Je n’ai pas vraiment compris, j'ai cru que c'était une plaisanterie et finalement je me suis aperçue que c'était envoyé par un organisme de recouvrement", explique Ingrid Premat. Au total, plus de 1 100 lettres reçues le même jour. À l'intérieur des enveloppes : le même courrier de rappel d'une facture d'assurance impayée d'un montant de 86 euros, assorti d'une pénalité de retard.

L'organisme ignore l'origine de l'erreur

"Je les ai eus au téléphone. Je leur ai dit que vu le nombre de courriers que j'avais reçu, ils n’avaient peut-être pas besoin de mes 13 euros de pénalité avec tous les frais que toutes ces lettres engendrent", s'amuse la commerçante. Pour l'heure, l'organisme de recouvrement basé en région parisienne ignore encore l'origine de cette massive erreur d'envoi. Le jeune facteur qui a livré le courrier se souviendra de cette tournée hors normes.

Le JT

Les autres sujets du JT