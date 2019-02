Assurance : des détectives pour contrôler les arrêts maladie

Êtes-vous vraiment malade ? Votre arrêt de travail est-il bien justifié ? En Allemagne, ce sont des détectives privés qui vérifient, pour le compte d'assurances, prêtes à tout pour faire des économies. Manfred Specck est commerçant. En 2017, son médecin traitant lui prescrit plusieurs mois d'arrêt maladie pour dépression. En tant qu'indépendant, il a une assurance privée qui lui verse alors des indemnités pour maintenir ses revenus. Mais brutalement, les versements s'arrêtent, quelques jours après la découverte d'un boitier GPS caché sous sa voiture.

Méthodes illicites

La police confirme rapidement ses soupçons et découvre ces documents. Ils montrent que le boulanger est observé dans tous ses déplacements et photographié sous tous les angles. Objectif de l'assurance : montrer qu'il peut se déplacer et surtout qu'il continue de servir des clients. Son arrêt maladie ne serait donc pas valable. Une démarche qui oblige les assurés à entamer une action en justice, souvent très coûteuse. Pour Manfred Speck, le tribunal lui donnera raison, tout en dénonçant les méthodes illicites de sa compagnie d'assurance.

